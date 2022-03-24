Тренер сборной Бразилии Тите беспокоится о Неймаре

«У нас есть общие проблемы, но есть вещи очень интимные, внутри раздевалки, специфические вещи. Реалии клуба и сборной разные», — пояснил на пресс-конференции Тите, тренер сборной Бразилии, обеспокоенный случаем с Неймаром.

Бразилец переживает трудные времена в «ПСЖ» после вылета клуба из Лиги чемпионов, где Неймар считался худшим игроком на поле.

Тите хочет сохранить Нея и восстановить его уверенность во время этого международного перерыва: «У некотроых игроков были трудности в своих клубах, а некоторые приходят с уверенностью. Неймар уже привык играть под давлением, но мы не собираемся давить на него».

Бразилец находится в центре внимания «ПСЖ», где впервые заговорили о возможности его ухода из клуба этим летом.