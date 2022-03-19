Родриго Де Пауль: «Нельзя освистывать такого парня, как Месси»

«Нельзя освистывать такого парня, как Месси, где бы то ни было в мире, ни по какой причине», — сказал TyC Sport полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль.

«Он многое дал миру. Лео собирается изменить ситуацию в ближайших матчах после того, что случилось с ним в «ПСЖ».

«Трудно понять фанатов. Он очень сосредоточен на работе. Я не могу дождаться, чтобы встретиться с ним снова», — добавил Де Пауль.

Болельщики «ПСЖ» освистали Месси перед матчем против «Бордо».

Икона «Барсы» забила только 2 гола в 18 играх за «ПСЖ».