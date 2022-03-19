ПСЖ
Блог

Родриго Де Пауль: «Нельзя освистывать такого парня, как Месси»

Лионель Месси Лионель Месси
Клубы
Родриго де Пауль Родриго де Пауль
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

«Нельзя освистывать такого парня, как Месси, где бы то ни было в мире, ни по какой причине», — сказал TyC Sport полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль.

«Он многое дал миру. Лео собирается изменить ситуацию в ближайших матчах после того, что случилось с ним в «ПСЖ».

«Трудно понять фанатов. Он очень сосредоточен на работе. Я не могу дождаться, чтобы встретиться с ним снова», — добавил Де Пауль.

Болельщики «ПСЖ» освистали Месси перед матчем против «Бордо».

Икона «Барсы» забила только 2 гола в 18 играх за «ПСЖ».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные