«Интер» интересуется Паредесом

"Пари Сен-Жермен" находится в раздумьях о перестройке состава после вылета из 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Многие игроки покинут французскую столицу. Одним из возможных кандидатов на выход является полузащитник Леандро Паредес. По данным La Gazzetta dello Sport, 27-летним футболистом, контракт с которым истекает в 2023 году, интересуется миланский «Интер».

Однако, прежде чем думать о переходе аргентинца, итальянский клуб должен избавиться от пары игроков, чтобы освободить место в зарплатной ведомости.

В «ПСЖ» Паредес зарабатывает 7 миллионов евро за, что является высоким показателем для миланского «Интера», но клуб Серии А постарается найти золотую середину.