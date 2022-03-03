Леонардо ответил Ибрагимовичу: «Все хотят вернуться. Златан несколько раз пытался сделать это»

«Я даже не хочу отвечать. Где недисциплинированность? Я думаю, есть причина, по которой игрок покинувший «ПСЖ», не может перестать говорить о нас», — ответил Леонардо Златану Ибрагимовичу, который раскритиковал работу «ПСЖ».

Леонардо совсем не оценил предложения бывшего парижанина, с которым он сводит счеты: «Все хотят играть у нас. Златан несколько раз пытался вернуться».

Бразилец пошел еще дальше, попросив Златана поблагодарить «ПСЖ» за все, что дал ему клуб, вместо того, чтобы говорить плохие вещи: «Я все еще жду его интервью, в котором он благодарит «ПСЖ» за все, что клуб для него сделал. «ПСЖ» существовал до Златана и существует после».

Напомним, что Златан в интервью посоветовал Килиану Мбаппе перейти в «Реал Мадрид» в следующем сезоне.