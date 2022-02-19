«Это фарс, чтобы выиграла не Россия». Лыжный марафон на Олимпиаде-2022 сорван из-за мороза

Мужской марафон на Олимпиаде-2022 сорван – впервые в истории.

Это, может, и не скандал, но крайне неудачное решение Международной лыжной федерации (FIS) – он точно испортило финал Игр в Пекине. Ниже – самое важное об этой странной ситуации.

• Виновата погода: в Чжанцзякоу – тех самых китайских горах, которые так полюбились нашим лыжникам, еще с утра задул сильный ветер (до 5-8 м/с), прошибающие минус 16 (по ощущениям – до минус 21) и влажность 60-65%.

За пару часов до гонки жюри посовещалось и решило – перенести старт на час (на 15:00 по местному времени) и урезать дистанцию: 30 км вместо традиционных 50 – из-за риска обморожений.

Строго говоря, дистанция еще меньше – 28,4 км (из-за специфики круга на стадионе): сначала должны были бежать круг 8 км с небольшим, теперь – 7,1 км.

• Решение принимал не китайский оргкомитет, а техделегаты FIS. Там не особо охотно объясняют конкретные причины, ссылаясь на регламент: он предусматривает возможное сокращение дистанции, если сильно влияет погода.

Глава комитета FIS по лыжным гонкам (в саму федерацию входят и другие виды) – норвежец Вегард Ульванг. Елена Вяльбе тоже в совете FIS, она и на Олимпиаду прилетела по линии Международной, а не нашей федерации.

• Для команд это решение тоже стало сюрпризом, причем они поздно получили информацию: лыжники прибыли на стадион к плановому времени старта и уже разминались из расчета, что все состоится вовремя.

Юрий Бородавко, тренер сборной России: «Отрицательно отношусь к решению организаторов. Потому что сама дистанция на 50 км предполагает работу на выносливость, на терпение. Для всех погода одинаковая, суперэкстремального ничего нет. Поэтому все должны быть в равных условиях. На мой взгляд, это абсолютно неправильный подход. Меняются не фавориты гонки, а возможности людей. Увеличиваются шансы для не дистанционщиков. То есть – погода на руку Йоханнеса Клэбо».

Егор Сорин, тренер сборной России: «28 км вместо 50, конечно, на руку Клэбо. Тем более при таком ветре никто не будет уходить в отрыв – это очень сложно, нужно, чтобы уходило хотя бы 2-3 человека. В группе будет легче, особенно на спусках».

Петтер Нортуг, олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира в марафоне: «Большунов, Крюгер, Холунн и Спицов наверняка разочарованы. Вся российская команда, на самом деле. В норвежской – больше всего доволен Йоханнес. У нас есть один, кто этого желал, и трое – кто нет.

Гонка будет совсем другой. На «полтиннике» при такой высоте очень большие отрывы были бы на последних 10 км. Многие бы накушались. Мы бы увидели невероятные телекартинки, где у народа случался бы коллапс. Я ждал этого с нетерпением».

Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России: «С одной стороны, ребята не очень довольны, другие команды, кроме Норвегии – тоже. Наше мнение – надо было перенести на завтра, на раннее утро. Клэбо не хотел бежать 50 км, но потом сократили до 28 км – и он сказал, что бежит. Норвежцы уже давали информацию в жюри, что он на 50 км не будет стартовать».

***

Мы связались с делегатом FIS Вячеславом Ведениным-младшим, но он ушел от ответов, предложив выйти на улицу и прочувствовать погоду на себе. Так себе объяснение.

Дмитрий Губерниев, комментирующий гонку на «России 1», в ярости:

– Я только что разговаривал с Зимятовым. Николай Семенович вспоминал 30 км на Олимпиаде-1984 в Сараево, ее из-за сильного ветра хотели отменить. Но не отменили, он бежал с желтым козырьком. Но когда возникла угроза отмены, все гонщики сказали: нет-нет, мы хотим бежать.

Николай Зимятов

Я общался с Георгием Кадыковым-Орбелиани – рейс-директором многих наших марафонов, и он говорит: китайцы в шоке, очень обескуражены. Погода непростая, но бежать можно и нужно.

Чудовищное решение сегодня подтверждает, что политика FIS – ангажированная. Давайте мы сделаем спринтерские соревнования, чтобы все время выигрывал Клэбо? Лыжи – это не спринт, ну скорее не спринт. Лыжи – это 30 и 50 км, король лыж – тот, кто выигрывает 30 и 50.

Сегодня бегут 28,4 – даже не тридцатку! Это фарс – дистанция мужского типа «марафона» короче завтрашнего женского марафона. Понятно, что там есть участки, где сегодня невозможно идти; но есть участки, где и толкаться не надо – тебя в спину гонит ветер.

Ребят, ну долгосрочный прогноз погоды ведь работает? Че вчера тогда не провели? Может, можно было на завтра перенести? Но нельзя, потому что завтра хоккейный финал.

Все делается, чтобы не выиграли не мы. Я понимаю, что сейчас чувствует Большунов. По такому ветру даже на 50 км отрывов ждать было бы очень тяжело, а теперь они вообще приедут группой, и Клэбо нельзя привозить – потому что на финише он всех сделает.

Перед марафоном у нас два гонщика, у которых по два золота, по серебру и по бронзе – Клэбо и Большунов. Кто выигрывает «марафон» – тот герой Олимпиады в лыжах. А как быть с королем лыж, если победит Большунов? Есть традиции, которые восходят к 1920-м – лыжники так бегают 100 лет, но не сегодня.

То, что происходит в лыжных гонках, с точки зрения сокращения дистанции – это ужас. 30 км впервые в сезоне пробежали здесь, на Олимпиаде. Настоящий марафон за весь сезон будет один – в марте в Норвегии. Даже биатлонисты бегают больше, у них 3 гонки на 20 км за сезон.

С моей точки зрения, FIS убивает лыжные гонки. У меня нет объяснений, почему лыжи превращаются в фарс. Делается все, чтобы этот вид спорта был непопулярным.

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Наши лыжники трижды выигрывали марафон на Олимпийских играх: Николай Зимятов – в Лейк-Плэсиде-1980, Михаил Иванов – в Солт-Лейке-2002 (ссылка на интервью с ним ниже) и Александр Легков – в Сочи-2014.

Как будет сегодня?

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach, Lindsey Wasson; Gettyimages.ru/Lars Baron/Bongarts/Getty Images; РИА Новости/Дмитрий Донской