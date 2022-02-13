Чтобы прорваться к медали, Латыпов подчинил ветер до 20 м/с. Не поверите, но стрелять в порывы ему удобнее, чем при штиле!

Эдуард Латыпов добрался до личной награды Олимпиады-2022!

В это было сложно поверить хоть пару лет назад, когда его мотало в основном между четвертым и шестым десятком; хоть месяц назад, когда Эдуард – уже лидер сборной – угодил на ковид-карантин в Германии.

Бронза в преследовании – натужная, с проигранной дуэлью на последнем круге; но одновременно трудовая и справедливая: за несгибаемость, за страсть к делу, за желание бороться и развиваться (кажется, утраченное некоторыми людьми в команде).

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Вообще, среди пекинских медалистов в биатлоне пока нет случайных персонажей. А ведь перед стартом Игр больше всего опасались, что гонки превратятся в рулетку – из-за шквального ветра. Стадион Чжанцзякоу расположен в ущелье, между двух хребтов – дует тут как в трубе (меткое выражение шефа нашей сервис-бригады Александра Печерского).

Тем удивительнее качество на рубеже от лучших людей гонки: в порывы до 20 м/с и густую метель Фийон-Майе, Тарьей Бо, Латыпов и Хофер на всех сделали лишь 2 промаха – из 80 выстрелов.

Увы, один из них – у Латыпова, не пустивший к серебру. Но объективно, так справиться с тяжелейшим ветром – это ультра-уровень. Стрелковый тренер Максим Максимов после аплодисментов ученику рассказал, откуда такая надежность:

– Мы сделали выводы по вчерашней гонке – в спринте приняли тактику стрелять побыстрее, и Эдуарду не хватило контроля (3 промаха и 11-е место – Sports.ru), не хватило одной-двух секунд как раз на то, чтобы довести каждый выстрел.

Сегодня погода не позволяла стрелять на скорость. И я думаю, что Эдуард умеет работать именно в такую погоду. Если бы сегодня были комфортные условия, все стреляли бы очень быстро – думаю, мы с Эдуардом еще не дошли до того ритма, чтобы конкурировать.

А в ветер он… ну просто филигранно все сделал, последний выстрел отложил – не задергался и попал. Да, можно было работать на ноль, занимать второе место, а может быть, и с Филоном уходить (так в команде давно называют Кентена Фийона-Майе). Но Филон здесь непобедим, у него выдающаяся гонка и восхитительная стрельба.

«Филон» поздравляет Латыпова с бронзой

– Как Эдуард подстраивается под ветер, ловит затишья?

– Мы здесь не первую неделю, застали, наверное, все возможные условия. Сегодня они те, которые нам знакомы. Точно такой же порывистый ветер, в который мы попадали и на тренировках, и на смешанной эстафете.

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При стрельбе в ветер у биатлониста два решения: вносить корректировку в прицел (в зависимости от силы и направления ветра делать щелчки) или работать с выносом. То есть – опять же учитывая силу и направление ветра – двигать винтовку в сторону от мишени, как бы мимо или в край: если все рассчитаешь правильно, то ветер просто приведет патрон в цель.

Это очень тонкая работа – кому-то не покоряется годами; делать корректировки – более схематичный процесс, но тоже со сложностями, слишком многое надо держать в голове. На преследование Латыпов выбрал работу с выносом – после неудачной тактики в спринте.

– Ребята самостоятельно принимают решение – делать корректировку или работать с выносом, – продолжил Максимов. – Эдуард в тренировках умеет и так, и так. Здесь, конечно, лучше с выносом – потому что ветер непостоянный, только порывами: то сильнее, то слабее, то совсем стихает.

Посмотрите на третий рубеж Йоханнеса Бо: он пришел лидером с большим преимуществом и попал в порыв – 3 промаха. При этом через 30-40-50 секунд стрелять стало проще. Чистое невезение для Бо.

Внимание на флажок – в такой ветер Эдуард попал 19 из 20

– Можно ли моделировать ветер в тренировках, если его нет?

– Да, мы моделировали. Способы есть, но у нас это методический секрет.

Конечно, мы искали ветреные ситуации в подготовительном периоде; если его не было – искусственно создавали разными приемами. У нас команда достаточно умелая, даже если взять молодых – Халили, Серохвостова. Они умеют работать с выносом, чувствуют ветер.

На пристрелке мы как раз выверяемся на эту ситуацию – на сколько нужно сделать вынос или корректировку, какой ветер, как он меняется. До старта они получают полную информацию, но в гонке принимают самостоятельные решения.

Если ветер поменялся в ходе одного рубежа, то они могут внести корректировку в прицел. Если мы берем два рубежа, то лучше работать с выносом. Потому что при приезде на следующую стрельбу, ты должен помнить, сколько щелчков корректировки сделал на прошлом рубеже, возвращать и так далее.

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За 4 полноценных сезона в сборной Латыпов только прогрессирует в стрельбе – по одному-два процента к меткости. Немного, но, по крайней мере, неуклонно:

77,6% в сезоне-2018-19; 80,2% дальше; 82,4% год назад, когда удалось совершить скачок в результатах, лучше совместить скорость со стрельбой; 83,2% в олимпийском сезоне. Топ-уровень принято обозначать с отметки 85%.

– Точность у Эдуарда растет очень-очень медленно, нет рывка, – объяснил Максимов. – Мы выросли не настолько сильно в абсолютных значениях, но у нас увеличилось количество гонок, которые он проходит надежно. Я бы пока не говорил, что у нас есть стабильная стрельба – еще рано. Но качественных гонок все больше.

– В первые сезоны, как рассказывают, он побаивался стрельбы. Сейчас этого нет?

– Многие спортсмены это проходят и должны проходить, как мне кажется. Страх – не самое подходящее слово, скорее волнение. Кто с ним справляется, тот выдает максимум.

За этот сезон Эдуард прям вырос, но все равно волнение у него остается. Хотя это нормально для спортсмена любого возраста и статуса – поборешь ли ты себя внутри отдельной гонки?

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Латыпов поборол. И пусть не сдержал на последнем круге Тарьея Бо, бронза его точно нет расстраивает.

И разумеется, это успех и старшего тренера Юрия Каминского, который пришел в сборную в 2020-м. Латыпов среди немногих, кто поверил в знаменитого лыжного специалиста сразу и прошел под его командованием обе предсезонки (хотя вокруг кто-то уходил, кто-то приходил кто-то так и не положился на Каминского).

Впереди масс-старт и эстафета (с ролью финишера), где Россия точно пойдет за медалями. И теперь даже хочется, чтобы в этих гонках как следует задувало – обе награды биатлонисты взяли под ветрами.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Kim Hong-Ji, Athit Perawongmetha; East News/TOBIAS SCHWARZ/AFP/East News, JEWEL SAMAD/AFP/East News