Россия расправилась с Норвегией уже на первом этапе эстафеты! Это сделал Червоткин, который чувствовал вину за провал на Олимпиаде-2018

Бриллиант эстафеты лыжников на Олимпиаде-2022 – реактивный первый этап от Алексея Червоткина.

Россия, у которой и так прекрасный набор исполнителей, сделала ставку на первую половину гонки – классические 10-километровые этапы заняли Червоткин и Большунов. Требовалось как можно раньше убегать от норвежцев, чтобы на четвертом этапе не устраивать разборку (и скорее всего, проигрывать ее) с Йоханнесом Клэбо.

Поэтому задача забойщика Червоткина – сразу сбрасывать Эмиля Иверсена, действующего чемпиона мира в марафоне классикой.

В мощный снегопад Алексей потратил первый круг (3,3 км) на проверку мощностей – шел осторожно, с запасом, а не как Юлия Ступак вчера. Такой ритм, кажется, убаюкал Иверсена и остальных.

Когда Червоткин взвинтил темп в длинный подъем преследователи не поддержали. Вот динамика:

• 3,3 км прошли вровень – это отметка на стадионе • на 4,3 км Червоткин привез Германии, Норвегии, Италии и Швеции 12-14 секунд • 5,4 км – уже 21 секунда от Норвегии • 6,6 км – 27 секунд уже от Германии (Иверсена выбило – и он начал отставать сильнее) • 7,6 км – 32 секунды от Германии, 33 – от Иверсена • на 8,7 км Германия и Италия подъехали – 22-24 секунды, но Иверсен так и остался на просвете 32 секунды • передача эстафеты – Норвегия уже в 34 секундах, а у России подошла очередь Александра Большунова. По сути, в этот момент мы выиграли эстафету.

Именно такой напор мечтал увидеть Большунов несколько дней назад, рассуждая об эстафетной борьбе:

«Есть спортсмены, которые в эстафете готовы бежать хорошо и за команду бороться, а есть те, кто еще до старта пробегают гонку и потом добегают, чтобы только медаль завоевать.

На эстафету нужно выходить только с мыслью о золоте – все шансы для этого есть. Если ребята это поймут, то все реально. Обычно тренеры сами решают, но я бы хотел, чтобы каждого спортсмена спросили и он высказался, что нужно сделать, чтобы побороться за золото. Пора уже нормальные результаты показывать, а опять бежать и на финише бороться – надо начинать с первого этапа» .

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Пожалуй, это полная компенсация для Червоткина за провальный этап на Олимпиаде-2018 (никто его не укорял, но Алексей точно помнит эту печальную эстафету).

Тогда Россия возглавляла забег с 30-секундным отрывом после двух этапов (в исполнении Ларькова и Большунова). Червоткин, прилетевший в Пхенчхан после пневмонии, одиноким лидером уходил на коньковые 10 км. Его очень быстро достали, и к последней передаче Россия доехала третьей с отставанием в 16 секунд – конечно, борьбы за победу уже не получилось.

«После финиша я извинился перед командой, поскольку мне все равно стыдно и обидно за то, что я был не в форме и проиграл. Партнеры меня поддержали. Я провалил свой этап, самому тяжело. Не привык проигрывать. Внутри сидела обида, хотелось все исправить, доказать, что могу. Мне кажется, эта гонка будет меня терзать очень долго. Золото было вполне реально. Будь я в другой форме», – объяснился Червоткин.

Теперь все как надо: Россия – с первым золотом в мужской эстафете за 42 года!