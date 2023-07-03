Не покидает ощущение, что мы прожили весь фигурный сезон (первый в изоляции) – под девизом «сейчас вернемся».

От создателей «сейчас все вакцинируются и все закончится», «бренды вернутся в мае, куда они денутся» и «Европа замерзнет за 3 месяца без нашего газа». Самообман – лучшее лекарство, когда происходит что-то стремное.

Ну правда, смотрите, как мы настойчиво не верили, что все это всерьез:

• Татьяна Тарасова говорит, что «мы уже год отсидели, сколько можно?»;

• новый босс нашей фигурки Антон Сихарулидзе обещает содействовать допуску россиян к международным соревнованиям;

• Бестемьянова и Роднина трясут перед ISU кошельком.

А кроме этого множество снятий с внутрироссийских стартов (в пользу шоу Плющенко, фотосессий с усиками, переговоров с США, Израилем и Грузией), экспансия Тутберидзе в сборную Италии и общее настроение «ну когда уже?»

Мы сделаем вид, что нам весело, пока нам очень грустно. Но мы следим за конгрессом ISU в прямом эфире. Недаром та же Тарасова еще в начале июня выражала уверенность, что ISU допустит российских спортсменов до соревнований.

Но в ISU, кажется, пошли на принцип. Или испугались бойкотов других федераций. Или прогнулись геополитически. Это, в целом, неважно, но бан российской фигурки – идейный .

Поэтому настало время придумать, как с этим жить .

В атмосфере упадка порой появляются вещи исключительно прекрасные. Современная американская экономика, кинематограф и культура во многом выросли из Великой Депрессии. Девиз «свобода, равенство, братство» и диктатура прав человека родились из кровавых французских мясорубок. Книги Ремарка целиком пропитаны рефлексией на ужасный режим в истории человечества, в эпоху которого он творил.

Вероятно, сравнения не очень уместные, но они лишь способ не скатиться в банальность в духе «кризис – время возможностей».

Так или иначе, у нашего фигурного катания появился уникальный шанс, которого не было ни у одной фигурной федерации – перестать, черт возьми, делать вид, что все нормально .

Мол, три важных старта в год с разрывами в несколько месяцев – это окей.

Карьеры длиной в два года – это достойно.

Можно катать одну программу два или три сезона.

Межсезонье с апреля по сентябрь – это супер.

Когда за танцы в костюме волка в шоу дают больше денег, чем за победу на Олимпиаде – это здорово.

Огромный пласт аудитории, включающей фигурное катание раз в 4 года, – это огонь.

Когда бывшим звездам после карьеры интересно не тренерство, а ПРОЯВЛЯТЬСЯ – это потрясающе.

5000 зрителей на соревнованиях – это «полный зал».

Если мы продолжим список претензий, то вы будете читать этот текст примерно сутки. Лучше послушайте последний выпуск подкаста «Чистый хвост» – мы там все подробно обсудили.

В фигурное катание как в спорт очень крепко и глубоко встроен ген вторичности. Это такой вечный андеграунд для локальной тусовки, притворяющийся чем-то высокодуховным. Атмосфера больших видов вроде баскетбола (НБА), хоккея (НХЛ) или американского футбола (НФЛ) с их мерчем, попкорном и играми каждый день фигурному катанию противна .

Оно выше этого, поэтому не продает билеты на трибуну за судьями и называет любой переход спортсмена от тренера к тренеру «предательством».

При том, что фигурное катание никогда не было таким само по себе. Ведь здесь вы можете кроме спорта увидеть театр. Из колонок можете услышать классическую музыку, поп, рок и хип-хоп. Голы не забивают под Бетховена или Coldplay.

Здесь большие победы обладают драмой такой силы, какую невозможно почувствовать, глядя на потных афроамериканцев, забрасывающих мяч в корзину. Здесь разнообразие образов, скандалов и интриг претендует на лавры крепкого сценария непрекращающегося сериала.

Фигурное катание обязано быть намного популярнее любого спорта на Земле.

Но вторичным фигурное катание делают люди, которые им управляют . И, конечно, федерации, не способные бросить этим людям вызов. Им нормально, если самая важная премия в этом спорте проходит чуть ли не в коридоре. Кто не видел, посмотрите «Золотой мяч». Вы уверены, что разница – в духовности?

Перед нашим фигурным катанием стоит крайне сложная задача – построить полноценный спорт в себе. Не ориентированный на экспорт, на международные соревнования, на подготовку к очередной «решающей Олимпиаде» .

И помимо того, что предстоит бросить вызов многолетним мантрам фигурного катания как спорта («программу надо выкатывать минимум год»), есть более сложная вещь: сломать психологию российского спорта как «мягкой силы».

Российский спорт исторически строился и развивался как инструмент soft power: живая пропаганда, политический манифест, пиар-кампания жизни в советском или российском обществе и защита от чужеродных идеологических нарративов. Именно поэтому особой важностью обладала Олимпиада.

Владимир Коваль, казначей московских Игр-1980, рассказывал в мемуарах, почему перед тогда в СССР не открылся «Макдональдс»:

«Некоторые руководители-ортодоксы обвиняли нас в том, что через Олимпиаду мы протаскиваем в страну «пагубный западный образ жизни», создаем предпосылки для «растления молодежи». Растление с помощью мясной котлеты, жареной картошки и бокала кока-колы? Да, убеждали нас твердолобые идеологи, с этого все начинается».

Или можно вспомнить причину того, как закончилась пару лет назад реформа российского футбола:

«Вот я опять слышал в последнее время: «Давайте снимем ограничение на количество иностранных спортсменов». Замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная России не играет на Олимпийских играх? Ну и еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы будут играть», – заявил Владимир Путин.

Спорт как мягкая сила в России во всем – взять хотя бы эту комичную многолетнюю зацикленность наших футбольных клубов на еврокубках, в которых их ежегодно били и богатые, и бедные. Еврокубки, куда порой английские команды выставляли вторые составы.

Все эти воздыхания и придыхания вокруг бесконечных Главных Стартов, Международных Гран-при, Международных Кубков, любой значимости вечеринок, где будет хоть один иностранец не с нашего двора – это все следствие абсолютно разрушенной психологии российского спорта как явления.

Он существует исключительно для того, чтобы наши надрали зад ненашим .

И российское фигурное катание годами существовало для того же.

Комфорт зрителей, общение с прессой, яркие перформансы на «Мордовских узорах» – все это никогда не было в приоритете, потому что в русской фигурке есть набор святых вещей: подготовить ЧЕМПИОНА, который отберется ТУДА (на Европу, мир и Олимпиаду) и победит ИХ (иностранцев). Тег команды Тутберидзе #работаемдальше очень кстати умещается в эту псевдосамурайскую палитру с культом результата.

И вся эта невротичность, замкнутость, предельный консерватизм людей нашего фигурного катания растет от этих установок: жизни ради победы российского флага над другим. Именно поэтому, когда наши спортсмены проигрывают на Олимпиаде, они убиваются потом всю жизнь, проживая тот прокат снова и снова . Плющенко, Медведева, Валиева – живые примеры. Хуже всего – проиграть своим. Потому что не тебе выпала честь быть лицом нашей мягкой силы. Победителя коллективного запада без единого выстрела.

А на этой же планете есть богатые и успешные лиги, которые игнорируют Олимпиады и вообще международные старты.

Там спорт существует не ради результатов страны, там он не пропитан этим ужасным комплексом идеологической неполноценности. Там соревнование – это событие, где люди хорошо проводят время: пьют, едят, общаются, играют в PlayStation в перерыве или бродят по торговому центру, встроенному в стадион. Смеются с приколов kiss-камеры. Фоткаются с Марго Робби или Рианной.

Я мечтаю об этом – чтобы фигурное катание было таким.

Чтобы туда шли, выбирая между кино и рестораном, чтобы это было место и коммьюнити, где людям кайфово друг от друга; спортсмены самодостаточны, потому что они сегодня сделали классный прыжок или выдали фантастическую дорожку шагов. Чемпионат России – наш любимый и интересный турнир, а не подготовка Акатьевой к победе над этой «овцой из Бельгии».

Главный шанс нашей фигурки в том , что она, существуя в изоляции и вынужденно придумывая шоу-турниры, неосознанно встала на путь слома установки «спорт ради победы над всем миром» и перешла к установке «спорт для зрителя» . Это пока очень маленькие шаги. Умоляю, сделайте турниры вращений, выбросов, дорожек, падений Коляды, сделайте больше всего этого. Это шаги на пути к нормальности.

И может быть, наше фигурное катание однажды соберет десятки тысяч зрителей, которым плевать на конгресс ISU и на personal best Луны Хендрикс.

И может, тогда хотя бы в отдельно взятом спорте, на этом маленьком острове нормальности, мы поймем, что никакая изоляция, никакие перспективы, никакие победы не важны, если тебе хорошо в моменте.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Максим Богодвид, Александр Вильф; Gettyimages.ru/Joe Raedle / Staff; globallookpress.com/Joel Marklund/Keystone Press Agency, Yohei Osada/AFLO