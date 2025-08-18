Рокко Грималди: «С нетерпением жду скорого приезда в Санкт-Петербург, чтобы познакомиться с городом и командой. Вперед, СКА!»
Рокко Грималди поприветствовал болельщиков СКА.
13 августа клуб подписал контракт с форвардом на два года.
«Всем привет, это Рокко Грималди! С нетерпением жду скорого приезда в Санкт-Петербург, чтобы познакомиться с городом, командой и увидеть всех вас, болельщиков, на первой игре.
Вперед, СКА!»– сказал нападающий СКА Рокко Грималди.
Новый легионер СКА – самый низкий игрок КХЛ. Но такой рост ему совсем не мешает
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости