Руд Буллит
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Третьяк каждый год говорит, что в России не хватает катков. Обычно так он объясняет поражения сборной

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2022-й – не исключение.

Катки – любимая тема Владислава Третьяка. Весной 2006 года он стал президентом ФХР – и почти сразу поднял этот вопрос, сравнивая количество катков в России и других странах. С тех пор каждый год он выдает эту статистику: обычно после очередного поражения сборной на чемпионате мира, но и не только. С момента его президентства количество крытых катков в России выросло в пять раз. Правда, результаты сборной напрямую не коррелируют с цифрами по строительству арен (победные ЧМ-2008, ЧМ-2009, МЧМ-2011 как пример).

Третьяк внимательно следит за строительством в разных странах – и обычно не ошибается в цифрах (ну разве что население Финляндии прилично плавает) – кажется, для него это действительно важно.

Вот как выглядит основная проблема российского хоккея в цитатах Владислава Третьяка:

2009 год: 90-е годы сыграли роль. Спортивные площадки были закрыты, перешли в барахолки. Мы потеряли 10 лет. Самое главное – создать условия. Сегодня в России всего 300 хоккейных дворцов, в Америке – 2500.

2010 год: За последние два года мы построили больше, чем за 20 лет. Но все равно Россия отстает: в Канаде почти 3000 стадионов, а у нас всего 292.

2011 год: Надо развивать хоккей. Сколько сейчас строится стадионов. Дворец – это решение социальных проблем, ведь мы забираем 500 детей с улицы.

2012 год: В Ленинградской области всего один каток, а в соседней Финляндии их 220. И они сейчас дают такой эффект, что финны соперничают с нами за чемпионство мира.

2014 год:  В России теперь 440 катков. Но по количеству стадионов на душу населения мы отстаем. В Канаде 2700 только крытых катков. В Америке – 1800. В Швеции 440 – как у нас. В Финляндии 260 – на 6 миллионов жителей.

2016 год: В Америке 2000 катков, в Финляндии 220. Мы на последнем месте среди развитых хоккейных держав по показателю на душу населения, у нас 550 катков. Их мало, нам надо еще больше.

2017 год: У финнов очень хорошо поставлен детский хоккей: 230 катков, хотя в стране живет всего 5 миллионов человек. У них в каждой деревне каток. У нас 540 катков по стране, для полного счастья надо еще 300.

2020 год: Чтобы оставаться в элите мирового хоккея, нам нужен лед. В стране около 600 катков. Практически все работают до двух часов ночи. Играют и тренируются — детские школы, КХЛ, ВХЛ, МХЛ, ЖХЛ, любители и фигуристы. В стране в буквальном смысле ледовый голод.

2021 год: Сегодня мы имеем достаточное количество катков, хотя, конечно, хотелось бы больше – по числу катков на душу населения все еще уступаем шведам, финнам. Но по сравнению с показателями, например, десятилетней давности – тогда было 140 катков, сегодня – 790.

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