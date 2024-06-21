«Мадрид» готовится решить задачу с игроками в аренде: будущее 6 футболистов под вопросом

Как и почти каждое лето «Реал Мадрид» начинает предсезонку с футболистами первой команды, на которых клуб не рассчитывает. В прошедшем сезоне они были в аренде и сейчас могут остаться или уйти.

Вот актуальные задачи для клуба.

Хоселу, 34 года

Испанский нападающий был арендован у «Эспаньола» и прекрасно показал себя в «Мадриде», но пока не знает, где проведет следующий сезон. Если «Реал» решит его выкупить, то должен будет заплатить каталонцам 1,5 млн евро.

Кепа Аррисабалага, 29 лет

Его появление в «Мадриде» было связано с тяжелой травмой Тибо Куртуа, и, хотя Кепа не смог закрепиться в «основе», он оставил о себе приятное впечатление. Таким образом, он может остаться в «Реале», особенно если Андрей Лунин решит покинуть клуб.

Хесус Вальехо 27 лет

Центральный защитник «Мадрида» перебирается из одной аренды в другую. У него остается еще год по контракту с клубом, поэтому он начнет предсезонку с подопечными Карло Анчелотти.

Рейньер Жезус, 22 года

Один из бразильцев, на которого «Реал» сделал ставку, как в свое время на Винисиуса и Родриго, однако все сложилось иначе. Ожидается, что он вернется в Королевский клуб после аренды в «Фрозиноне».

Рафа Марин, 22 года

По последней информации, в игроке заинтересован «Наполи» Антонио Конте – итальянцы готовы заплатить 15 млн евро за Рафу, чей сезон в аренде в «Алавесе» прошел отлично.

Хуанми Латаса, 23 года

Латаса провел в аренде в «Хетафе» 2 года и хорошо проявил себя, клуб даже хотел выкупить его, но пока ему нужно вернуться в расположение «Реала».