🤔 Скрытая проблема Алонсо – зависимость от Мбаппе. Килиан поучаствовал в 57% голов «Реала» в сезоне
Сложно игнорировать внутренние проблемы мадридского «Реала», о которых говорит весь футбольный мир. Многие считают, что Хаби Алонсо не полностью контролирует раздевалку клуба, а ряд игроков сомневается в методах тренера.
Килиан Мбаппе, по слухам, к этим игрокам не относится. Что и подтверждает его великолепная статистика: 16 голов в 16 матчах. Но это и пугает – француз поучаствовал в 57% голов «Реала». То есть команда сильно зависима от Килиана. И если Хаби Алонсо потеряет его расположение…
Есть и другая проблема – Килиан может пропустить важный матч против «Ман Сити» в Лиге чемпионов из-за мышечного дискомфорта. Это и пугает фанатов.
💭 «Учитывая, что он может пропустить матч с «Сити», который решит судьбу Хаби в клубе, это проблема».
💭 «Без него наша атака будет совсем беззубая».
💭 «Мбаппе просто спасает Алонсо от увольнения».
💭 «Получается, будущее Алонсо в руках Мбаппе, а не Хаби».
💭 «Алонсо нужно молиться на него».
мбаппе для этого и покупали.
иначе наигрывали бы дальше схему с гонсало.
еще забавная штука - в недавней новости восхищались, что месси в каком-то сезоне забил 91 гол.
больше чем реал всей командой.
радоваться надо таким вещам!
а алонсо вряд ли свою тактику строит вокруг одного килиана.
не до такой степени он далекий, ну.
если килиан забил половину голов
то остальную половину кто забивал?