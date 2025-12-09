🤔 Скрытая проблема Алонсо – зависимость от Мбаппе. Килиан поучаствовал в 57% голов «Реала» в сезоне

Сложно игнорировать внутренние проблемы мадридского «Реала», о которых говорит весь футбольный мир. Многие считают, что Хаби Алонсо не полностью контролирует раздевалку клуба, а ряд игроков сомневается в методах тренера.

Килиан Мбаппе, по слухам, к этим игрокам не относится. Что и подтверждает его великолепная статистика: 16 голов в 16 матчах. Но это и пугает – француз поучаствовал в 57% голов «Реала». То есть команда сильно зависима от Килиана. И если Хаби Алонсо потеряет его расположение…

Есть и другая проблема – Килиан может пропустить важный матч против «Ман Сити» в Лиге чемпионов из-за мышечного дискомфорта. Это и пугает фанатов.

💭 «Учитывая, что он может пропустить матч с «Сити», который решит судьбу Хаби в клубе, это проблема».

💭 «Без него наша атака будет совсем беззубая».

💭 «Мбаппе просто спасает Алонсо от увольнения».

💭 «Получается, будущее Алонсо в руках Мбаппе, а не Хаби».

💭 «Алонсо нужно молиться на него».