Расклады на «Золотой мяч» после финала ЛЧ. Месси выпал из топ-5, фавориты поменялись
До триумфа «Реала» в финале Лиги чемпионов Джуд Беллингем был фаворитом букмекеров на «Золотой мяч» в этом году. Остается ли он фаворитом? Быстрый ответ – нет, но давайте взяглнем, как изменился рейтинг претендентов.
Фавориты на «ЗМ» до финала Лиги чемпионов
1. Джуд Беллингем: 3,3
2. Винисиус Жуниор: 3,6
3. Тони Кроос: 7.0
3. Килиан Мбаппе: 7,0
4. Харри Кейн: 8,0
5. Лионель Месси: 15,0
Данные: Megapari.
Прошло 24 часа, и Беллингем уже второй, разрыв между ним и бразильцем огромен.
Фавориты на «ЗМ» после финала ЛЧ:
1. Винисиус Жуниор: 1,4
2. Джуд Беллингем: 4,5
3. Тони Кроос: 9,0
4. Килиан Мбаппе: 13,0
5. Харри Кейн: 15.0
5. Фил Фоден: 15,0
Предстоящий Евро-2024 может сильно повлиять на рейтинг. Англия – один из фаворитов турнира, а значит, у Беллингема, Кейна и Фодена есть шанс подняться выше.
Винисиус забивал почти в каждом матче плей-офф, забивал в финале, и он на 2м месте.
Как такое может быть я хз..