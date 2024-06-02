Расклады на «Золотой мяч» после финала ЛЧ. Месси выпал из топ-5, фавориты поменялись

До триумфа «Реала» в финале Лиги чемпионов Джуд Беллингем был фаворитом букмекеров на «Золотой мяч» в этом году. Остается ли он фаворитом? Быстрый ответ – нет, но давайте взяглнем, как изменился рейтинг претендентов.

Фавориты на «ЗМ» до финала Лиги чемпионов

1. Джуд Беллингем: 3,3

2. Винисиус Жуниор: 3,6

3. Тони Кроос: 7.0

3. Килиан Мбаппе: 7,0

4. Харри Кейн: 8,0

5. Лионель Месси: 15,0

Данные: Megapari.

Прошло 24 часа, и Беллингем уже второй, разрыв между ним и бразильцем огромен.

Фавориты на «ЗМ» после финала ЛЧ:

1. Винисиус Жуниор: 1,4

2. Джуд Беллингем: 4,5

3. Тони Кроос: 9,0

4. Килиан Мбаппе: 13,0

5. Харри Кейн: 15.0

5. Фил Фоден: 15,0

Предстоящий Евро-2024 может сильно повлиять на рейтинг. Англия – один из фаворитов турнира, а значит, у Беллингема, Кейна и Фодена есть шанс подняться выше.