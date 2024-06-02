«Никто в этом не сомневается». Перес заявил, что Модрич останется в «Реале» на следующий сезон

Лука Модрич до сих пор не продлил контракт к мадридским «Реалом», поэтому неудивительно, что насущный вопрос был задан Флорентино Пересу после победного финала Лиги чемпионов.

Президент «Реала» рассчитывает продлить контракт с хорватом.

«Конечно, он останется ещё на один сезон, никто в этом не сомневается.

Мы очень рады, что можем продолжить работу с ним ещё на один сезон. Это одна из легенд клуба, а у нас их много. Вы уже видели сегодня Зинедина Зидана, например», - заявил Перес.

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