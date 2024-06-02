Кроос и Модрич повторили легендарное празднование. Это из 5-я совместная ЛЧ!
Мадридский «Реал» обыграл «Дортмунд» 2:0 и завоевал свой 15-й трофей Лиги чемпионов.
У Луки Модрича и Тони Крооса теперь по шесть Кубков ЛЧ, хотя немец выиграл один из них с «Баварией».
Сегодня они в последний раз повторили знаменитое празднование, показывая количество своих титулов в Лиге чемпионов.
Будущее Модрича еще не решено, но Кроос точно уйдет из команды после Евро. Он сыграл свой последний матч за «Мадрид» и в клубном футболе.