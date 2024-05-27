«У тебя осталась последняя миссия». Воодушевляющее послание жены Кепы

Андреа Мартинес, жена третьего вратаря «Реала» Кепы, опубликовала трогательное послание мужу перед его последним матчем за мадридский клуб:

«Ты профессионал с головы до ног, всегда готов помочь команде в любом деле.

Всегда позитивный, энергичный, желающий работать. Ты доказал (в очередной раз), что являешься не только потрясающим игроком, но и настоящим товарищем по команде. Гордость на 200%. Это был сложный год, без сомнения.

Но у тебя есть способность превратить любую ситуацию в нечто положительное для тебя и для всех. Я уверен, что к тебе придут только великие вещи, потому что ты не заслуживаешь меньшего.

Люблю тебя безмерно, мой чемпион, ты – пример для подражания. Поздравляю, и, как ты сам вчера сказал. У тебя есть последняя миссия: A por la 15!»

Жена Кепы очень болеет за то, чтобы ее муж помог «Реалу» взять 15-й титул Лиги чемпионов. Испанский вратарь находится в «Мадриде» на правах аренды «Челси» и вернется в Лондон летом.