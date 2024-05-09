Томас Мюллер потерял контроль после скандального офсайда, решившего судьбу матча «Реал»-«Бавария»

Матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» не мог закончиться без разногласий.

Проигрывая со счетом 2:1 в добавленное время ко второму тайму, «Бавария» бросила в атаку всех своих игроков. Киммих сделал прострел в штрафную, где Мазрауи пытался выиграть воздух. Из этого скриншота видно, что, вероятно, это было не самое простое решение для линейного судьи и он мог ошибиться.

После некоторой борьбы в штрафной мяч достиг Де Лигта.

И голландец отправил мяч в левый угол ворот Лунина.

К несчастью для игроков «Баварии», судья дал свисток еще до удара Де Лигта. Это было спорное решение, которое могло повлиять на судьбу матча.

Линейный судья поспешил поднять флаг, а главный судья Шимон Марчиняк свистнул до конца эпизода.

Томас Мюллер не смог сдержать эмоций и начал кричать на рефери.

Другие игроки отреагировали соответствующим образом

Однако возможности что-то изменить не было.