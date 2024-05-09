Томас Мюллер потерял контроль после скандального офсайда, решившего судьбу матча «Реал»-«Бавария»
Матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» не мог закончиться без разногласий.
Проигрывая со счетом 2:1 в добавленное время ко второму тайму, «Бавария» бросила в атаку всех своих игроков. Киммих сделал прострел в штрафную, где Мазрауи пытался выиграть воздух. Из этого скриншота видно, что, вероятно, это было не самое простое решение для линейного судьи и он мог ошибиться.
После некоторой борьбы в штрафной мяч достиг Де Лигта.
И голландец отправил мяч в левый угол ворот Лунина.
К несчастью для игроков «Баварии», судья дал свисток еще до удара Де Лигта. Это было спорное решение, которое могло повлиять на судьбу матча.
Линейный судья поспешил поднять флаг, а главный судья Шимон Марчиняк свистнул до конца эпизода.
Томас Мюллер не смог сдержать эмоций и начал кричать на рефери.
Другие игроки отреагировали соответствующим образом
Однако возможности что-то изменить не было.
Но Марчиняк видимо решил что все слишком идеально в этом матче и решил накосячить)