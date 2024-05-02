Сын Марсело продлил контракт с «Мадридом». Энцо мило поздравил отец и действующий игрок «Реала»

Старший сын Марсело, Энцо Алвес, продлил контракт с «Мадридом» до 2027 года .

«Рад, что смогу продолжить карьеру в лучшем клубе мира», – написал Энцо в соцсетях.

О продлении сына в «Реале», конечно, высказался и Марсело: «Поздравляю сына с достижением еще одной цели! Счастье, работа и ответственность 💜. Блистай, малыш! Вперед! Вперед!»

В комментарии к Энцо пришел некий Винисиус.

Фабрицио Романо тоже поздравил сына Марсело.

Как думаете, Энцо сможет стать игроком основы «королевского клуба»?