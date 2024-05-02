«Настоящий Мадридиста!» Рафаэль Надаль в перерыве своего решающего матча в Мадриде узнавал счет в игре «Реала»

Сам Рафа проиграл, а «Реал» нет.

Во вторник вечером 22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль завершил выступление на турнире в Мадриде.

В четвертом круге Надаль проиграл чеху Иржи Лехечке – 5:7, 4:6, в четвертьфинале Лехечка встретится с Даниилом Медведевым.

Для Надаля это было последнее выступление на турнире в Мадриде и, вероятно, последний личный матч в Испании вообще: после текущего сезона он планирует завершить карьеру. В перерывах собственного матча Надаль постоянно интересовался счет другой игры - в Мюнхене его любимый «Реал» играл с «Баварией и завершил матч ничьей 2:2.