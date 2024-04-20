Попало в трансляцию: первое, что сделали игроки «Реала» после серии пенальти с «Сити»

Мадридский «Реал» обеспечил себе место в полуфинале Лиги чемпионов, обыграв в среду «Манчестер Сити» по пенальти.

Хотя точку в послематчевой серии поставил Антонио Рюдигер, Андрей Лунин был, пожалуй, лучшим игроком на поле в этот вечер. Украинский голкипер сделал восемь сэйвов во время матча и два решающих в серии пенальти.

Именно поэтому через несколько мгновений после того, как защитник забил гол, несколько игроков «Мадрида» бросились праздновать вместе с Луниным, который скромно стоял на краю боковой линии.