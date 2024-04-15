Даниэле Орсато рассудит ответный матч «Сити» - «Реал»

Итальянец Даниэле Орсато назначен УЕФА главным арбитром ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Мадридом» и «Манчестер Сити». За VAR будет отвечать соотечественник Орсато - Массимилиано Иррати.

Даниэле Орсато – старый знакомый «Мадрида». Арбитр работал на 8 матчах Королевского клуба в Лиге чемпионов. С ним на поле «сливочные» одержали 4 победы и 4 поражения. Кроме того, итальянец уже знает, что значит судить дуэль «Реал»-«Сити», он делал это дважды. Сначала в 1/8 финала ЛЧ в сезоне 2019/20, когда победили англичане (2:1) на «Бернабеу». А потом в сезоне 2021/22, когда «Мадрид» одержал эпическую победу над соперником (3:1) в ответном полуфинальном матче, а потом выиграл Лигу чемпионов.

На матчах «Манчестер Сити» Орсато тоже работал неоднократно – 6 раз. С ним англичане выиграли 4 встречи и проиграли 2. Интересно, что именно Орсато судил последний матч «Сити», в котором команда Гвардиолы потерпела поражение на «Этихаде» в Лиге чемпионов – это была встреча с «Лионом» в 2018 году.