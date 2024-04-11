Карло Анчелотти не намерен менять тактику в ответном матче с «Сити» - смотрим возможную расстановку команды

По информации Relevo, на «Этихаде» Карло Анчелотти намерен повторить ту же систему и тактику, которую он использовал в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Это означает, что Анчелотти продолжит использовать схему 4-4-2 с Родриго на левом фланге атаки. Винисиус будет играть чуть выше, как ложная «девятка». Обычно Вини обычно играет слева, а Родриго - справа, но Родриго начал превосходно действовать слева, поэтому в схеме произошли изменения.

Эта новая система позволяет Феде Вальверде и еще одному полузащитнику продвигаться вперед по правому флангу, вероятно, именно поэтому Феде забил свой первый гол за несколько месяцев в прошедшем матче.

Роль Джуда Беллингема останется прежней – свободно перемещающийся полузащитник, которому разрешено приходить в штрафную, когда он захочет, а также выполнять грязную работу в центре поля.

Еще одно изменение, которого стоит ожидать - Лука Модрич выйдет в стартовом составе с Тони Кроосом. Затем Карло Анчелотти может заменить их на Камавингу и Браима Диаса во втором тайме.

Карлетто уже намекнул на то, что Эдер Милитао выйдет в стартовом составе в ответном матче против «Сити». Таким образом, Эдер заменит Тчуамени в качестве партнера Рюдигера по центру обороны.

Вот как может выглядеть состав на ответный матч:

А какую схему вы бы хотели видеть против «Сити»? Пишите в комментариях.