«Реал» научился забивать без Бензема⚽: у «сливочных» уже больше 100 голов за сезон

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов на «Бернабеу» «Реал Мадрид» отправил три мяча в ворота «Манчестер Сити», преодолев отметку в 100 голов в текущем сезоне.

После ухода Карима Бензема в активе у «сливочных» 101 гол в 43-х матчах и только три из них с пенальти.

В Ла Лиге «Реал» лидирует с 66-ю забитыми мячами после 30 туров. В Лиге чемпионов у команды Анчелотти 21 мяч в 9 матчах, в Кубке Короля «сливочные» забили пять раз в двух турах и девять раз в Суперкубке Испании, который в итоге выиграли.

За 43 матча в этом сезоне подопечные Карло Анчелотти не забили только в одной игре – в 12 туре Ла Лиги с «Райо» (0:0).

Лучшим бомбардиром «Мадрида» остается Джуд Беллингем – у него 20 голов в активе, хотя за свои последние 13 матчей с командой он забил всего три гола. За англичанином следуют Винисиус (18), Родриго (16), Хоселу (14) и Браим (9). В этом сезоне уже 16 футболистов уже забивали за Королевский клуб. Если бы гол Камавинги в ворота «Сити» не записали на Рубена Диаша, то число увеличилось бы до 17.

Рекордное количество голов «Мадрид» забил в сезоне 2011/12 под руководством Жозе Моуринью и с Криштиану и Бензема в составе – тогда у команды было 174 гола за 58 матчей, 121 из них в Ла Лиге (рекорд турнира). Португалец расстарался на 60 голов, а француз на 32, Игуаин забил 26.