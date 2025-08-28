«Ливерпуль» примет «Саутгемптон» в 3-м раунде Кубка лиги, «Сити» сыграет с «Хаддерсфилдом», «Арсенал» – с «Порт Вейл», «Челси» – с «Линкольн Сити», «Вилла» – с «Брентфордом»
Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка английской лиги.
Участие в турнире на данном этапе принимают 32 команды из различных дивизионов. Матчи пройдут во второй половине сентября в течение двух недель.
Сформированы следующие пары:
«Суонси» – «Ноттингем Форест»
«Линкольн Сити» – «Челси»
«Брентфорд» – «Астон Вилла»
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»
«Ливерпуль» – «Саутгемптон»
«Ньюкасл» – «Брэдфорд»
«Шеффилд Уэнсдей» – «Гримсби Таун»
«Вулверхэмптон» – «Эвертон»
«Кристал Пэлас» – «Миллуолл»
«Бернли» – «Кардифф Сити»
«Рексхэм» – «Рединг»
«Уиган» – «Уиком»
«Барнсли» – «Брайтон»
«Фулхэм» – «Кембридж»
Александр Суряев
твиттер Кубка лиги
