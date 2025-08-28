  • Спортс
  • «Ливерпуль» примет «Саутгемптон» в 3-м раунде Кубка лиги, «Сити» сыграет с «Хаддерсфилдом», «Арсенал» – с «Порт Вейл», «Челси» – с «Линкольн Сити», «Вилла» – с «Брентфордом»
14

«Ливерпуль» примет «Саутгемптон» в 3-м раунде Кубка лиги, «Сити» сыграет с «Хаддерсфилдом», «Арсенал» – с «Порт Вейл», «Челси» – с «Линкольн Сити», «Вилла» – с «Брентфордом»

Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка английской лиги.

Участие в турнире на данном этапе принимают 32 команды из различных дивизионов. Матчи пройдут во второй половине сентября в течение двух недель.

Сформированы следующие пары:

«Порт Вейл» – «Арсенал»

«Суонси» – «Ноттингем Форест»

«Линкольн Сити» – «Челси»

«Тоттенхэм» – «Донкастер»

«Брентфорд» – «Астон Вилла»

«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» – «Саутгемптон»

«Ньюкасл» – «Брэдфорд»

«Шеффилд Уэнсдей» – «Гримсби Таун»

«Вулверхэмптон» – «Эвертон»

«Кристал Пэлас» – «Миллуолл»

«Бернли» – «Кардифф Сити»

«Рексхэм» – «Рединг»

«Уиган» – «Уиком»

«Барнсли» – «Брайтон»

«Фулхэм» – «Кембридж»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Кубка лиги
