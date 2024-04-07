Болельщики «Реала» выбрали лучший состав в истории клуба. Настолько мощный, что не хватило места Раулю, Ди Стефано и Кроосу

Болельщики мадридского «Реала» с портала Madrid Zone выбрали лучший стартовый состав из игроков, когда-либо надевавших сливочную футболку. Конкуренция жесточайшая, сюда не вошли Рауль, Тони Кроос и Альфредо Ди Стефано.

Рауль является рекордсменом по количеству матчей и третьим бомбардиром. Ди Стефано занимает четвертое место в этом списке. Между тем, Кроос считается одним из величайших полузащитников поколения. Однако состав и так впечатляющий.