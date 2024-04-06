«Реал» выставил большой ценник на Браима. Продаст, если игрок будет недоволен после приезда Мбаппе
Мадридский «Реал» рассматривает возможность продажи Браима Диаса, сообщает El Debate.
Уход Браима будет зависеть от того, насколько он будет счастлив после прихода Килиана Мбаппе в следующем сезоне. Если будет недоволен игровым временем и попросит об уходе, «Реал» не будет мешать.
Источник утверждает, что «Реал» установил на Диаса ценник в 60 млн евро - все благодаря впечатляющей игре в этом сезоне.
Марокканец забил девять мячей и отдал пять голевых передач в 34 матчах, но при этом начал в старте только в 17 играх.
В 2019 году «Реал» подписал Браима из «Ман Сити» за 17 миллионов евро. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 35 млн.