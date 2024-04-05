Кроос сменил бутсы впервые за 10 лет - прямо перед игрой с «Сити». Фанаты разозлились на adidas

Уже более десяти лет Тони Кроос носит одну и ту же легендарную пару бутс Adidas adiPURE 11Pro с бело-голубым кожаным дизайном. Модель давно перестала выпускаться - в таких играет только Тони.

Внезапно, 4 апреля, немец появился на тренировке «Реала» в бустах другого цвета.

Тогда:

Сейчас:

Выиграв с «Реалом» четыре Лиги чемпионов в бутсах на синей шнуровке, возникает вопрос: почему Кроос поменял их прямо перед 1/4 ЛЧ? Можем только догадываться.

Но болельщики не в восторге.

🗣: «Арестуйте Adidas. Нам сейчас не нужны такие сглазы, пожалуйста».

🗣: «Прямо перед встречей с «Сити»? Это пугает, если честно».

🗣: «Нужно, чтобы Тони снова надел старые бутсы как можно скорее. В смысле, что это такое? Новые бутсы перед самой большой игрой этого сезона?»

🗣: «Пожалуйста, мы хотим старую против «Сити».

Возможно, он использует их исключительно для тренировок, а против «Манчестер Сити» выйдет в своих обычных.