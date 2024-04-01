Первые слова Милитао после возвращения на поле. Эдер провел в лазарете 232 дня

«Мадрид» со счетом 2:0 обыграл «Атлетик» в 30-м туре Ла Лиги, Родриго оформил дубль. В самой концовке матча Карвахаля заменил Милитао.

Эдер вышел на поле впервые почти за восемь месяцев. В конце августа 2023 года бразилец порвал «кресты», наконец он восстановился после тяжелой травмы.

«Я так счастлив, даже не могу это объяснить. Мое возвращение должно было произойти здесь, дома. Я много раз думал об этом моменте. А теперь давайте наслаждаться моментом», – сказал Милитао журналистам после победы «Реала» на «Бернабеу».

Своими эмоциями защитник поделился и с подписчиками в соцсетях:

«Я не выходил на поле более семи месяцев. Я много боролся, был очень предан своему делу и верил в него! Я хотел бы поблагодарить всю свою семью, друзей, товарищей по команде и особенно технический персонал клуба за их поддержку в этот период. Вернуться к игре на «Бернабеу» при полной поддержке болельщиков было захватывающе! Теперь мы полностью сосредоточимся на заключительном отрезке сезона! Hala Madrid! 🙏🏾💜🤍».

Еще немного фото с важного для Эдера матча.

Рады возвращению защитника?