Себальос думает над уходом из «Мадрида». Дани не устраивает его положение в команде

Дани Себальос переживает не самый лучший сезон в своей карьере. Травмы и конкуренция снизили игровое время испанца. Он принял участие в 21-м матче «Мадрида», в этом сезоне полузащитник провел на поле всего 503 минуты.

Себальос появился в стартовом составе лишь в одной игре Ла Лиги (против «Лас-Пальмас»), он вышел в старте в двух матчах ЛЧ и еще в одной встрече Кубка Испании.

Дани серьезно задумался над уходом из «Реала», передает Хосе Феликс Диас из Marca.

В конце прошлого сезона Себальос получил несколько предложений, утверждает Marca. Особый интерес к полузащитнику был у «Атлетико» и «Интера». Но андалузец решил продолжить карьеру в «Реале», где он чувствовал максимальное уважение со стороны руководства и раздевалки «сливочных».

Так Себальос продлил контракт с «королевским клубом» до 2027 года. Казалось, что андалузец станет важной частью команды в долгосрочной перспективе, но настоящее оказалось не таким, как думал игрок.

На возросшую конкуренцию наложились травмы, в итоге Дани отправился в глубокий запас. Полузащитник надеется выступить на Евро, пишет Marca. Чтобы попасть в заявку сборной, он должен больше играть за клуб. Но Дани не выпускают на поле даже в концовках матчей, в которых «Реал» является явным фаворитом.

Между тем, в Вальдебебасе зажигается звезда Нико Паса. Руководство «Мадрида» верит в 19-летнего полузащитника. Боссы надеются, что в будущем молодой игрок станет важным футболистом «королевского клуба». Не будем забывать про Камавинга, Тчуамени и Вальверде, которые отвоевали себе место в основе.

По вашему, как сложится судьба Дани в «Реале»?