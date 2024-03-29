«Мадрид» понимает неизбежность прощания с Модричем. Клуб надеется, что Лука сам сделает первый шаг к уходу
Летом истекают контракты Модрича и Крооса с «Мадридом». Если верить сообщениям в прессе, у легендарных полузащитников совершенно разное будущее в «Реале».
С Кроосом все просто: «Мадрид» хочет видеть немца в команде. Свое будущее в «королевском клубе» Тони решит сам.
Как пишет Relevo, все идет к тому, что он продлит соглашение еще минимум на один сезон. Схожей информацией делится и Фабрицио Романо. По сведениям инсайдера, Тони подпишет новый контракт в ближайшие недели. Триумфальное возвращение немца в сборную лишь подкрепило веру руководства клуба в то, что полузащитник еще многим может помочь «Реалу», добавляет The Athletic.
У Модрича ситуация совершенно другая. Relevo пишет, что в этом сезоне Лука опустился на 14-е место в топе футболистов «сливочных» по количеству игрового времени во всех турнирах. Руководство и раздевалка «Мадрида» признают, что хорвату пора попрощаться с клубом, добавляет издание.
С огромной вероятностью клуб не станет продлевать контракт с Модричем. Руководство рассчитывает попрощаться с хорватом самым особенным и эмоциональным способом. Клуб рассматривает возможность объявить об уходе Луки до завершения сезона, чтобы «Бернабеу» смог проводить полузащитника аплодисментами.
Журналисты Marca тоже считают, что летом Модрич сменит клубную прописку. Как пишет издание, руководство надеется, что хорват поймет свое положение в команде и сам скажет «я ухожу». Клуб не хочет говорить Луке, что ему пора прощаться с командой. Модрич должен сделать этот шаг, «Мадрид» подождет, прежде чем начать планировать прощание с легендой.
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