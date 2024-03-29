«Мадрид» понимает неизбежность прощания с Модричем. Клуб надеется, что Лука сам сделает первый шаг к уходу

Летом истекают контракты Модрича и Крооса с «Мадридом». Если верить сообщениям в прессе, у легендарных полузащитников совершенно разное будущее в «Реале».

С Кроосом все просто: «Мадрид» хочет видеть немца в команде. Свое будущее в «королевском клубе» Тони решит сам.

Как пишет Relevo , все идет к тому, что он продлит соглашение еще минимум на один сезон. Схожей информацией делится и Фабрицио Романо. По сведениям инсайдера, Тони подпишет новый контракт в ближайшие недели. Триумфальное возвращение немца в сборную лишь подкрепило веру руководства клуба в то, что полузащитник еще многим может помочь «Реалу», добавляет The Athletic .

У Модрича ситуация совершенно другая. Relevo пишет, что в этом сезоне Лука опустился на 14-е место в топе футболистов «сливочных» по количеству игрового времени во всех турнирах. Руководство и раздевалка «Мадрида» признают, что хорвату пора попрощаться с клубом, добавляет издание.

С огромной вероятностью клуб не станет продлевать контракт с Модричем. Руководство рассчитывает попрощаться с хорватом самым особенным и эмоциональным способом. Клуб рассматривает возможность объявить об уходе Луки до завершения сезона, чтобы «Бернабеу» смог проводить полузащитника аплодисментами.

Журналисты Marca тоже считают , что летом Модрич сменит клубную прописку. Как пишет издание, руководство надеется, что хорват поймет свое положение в команде и сам скажет «я ухожу». Клуб не хочет говорить Луке, что ему пора прощаться с командой. Модрич должен сделать этот шаг, «Мадрид» подождет, прежде чем начать планировать прощание с легендой.

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