Контракт Модрича с «Реалом» истекает через три месяца. А что дальше? 🤔

Контракт Луки Модрича с мадридским «Реалом» истекает всего через три месяца. А что будет дальше? Есть четыре варианта.

1) Переезд в МЛС.

Наиболее вероятное продолжение карьеры хорвата.

Модрича уже некоторое время связывают с МЛС, а в частности с «Интер Майами». По слухам, Дэвид Бекхэм пытался подписать Луку прошлым летом, поэтому высоки шансы, что хорват уедет в США в следующее межсезонье.

2) Европа.

Некоторые источники предполагают, что Модрич может продолжить карьеру в «Динамо» Загреб или «Тоттенхэме». Вариант с возвращением в Хорватию видится более реалистичным.

3) Остаться в «Реале».

Переговоры с «Мадридом» о продлении контракта до сих пор не начались, а хорват потерял место в стартовом составе, поэтому сложно представить этот вариант. И все же не будем забывать, что Модрич - живая легенда «Реала» и, кроме того, известно, что он сам хочет остаться в королевском клубе.

4) Саудовская Аравия.

В прошлом году Модрич отказался от переезда в саудовскую лигу, решив остаться в «Реале». За год многое изменилось, поэтому не будет исключать, что Лука вернутся к этом предложению будущим летом.

Что посоветуете?