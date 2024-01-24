Говорит Мадрид
Блог

Руководство «Мадрида» предпочитает Кепе Лунина. А что думает Анчелотти?

Андрей Лунин Андрей Лунин
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Флорентино Перес Флорентино Перес
Кепа Аррисабалага Кепа Аррисабалага
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

«Мадрид» уже несколько месяцев пытается решить вратарский вопрос. После травмы Куртуа «сливочные» арендовали Кепу, который усадил на лавку Лунина. Но когда испанец сам отправился в лазарет, его место в воротах занял украинец.

Внезапно Андрей своим выступлением поставил перед руководством непростой вопрос – кто должен быть первым номером команды Анчелотти?

Тренер прибег к ротации. Так, например, на игру с «Атлетико» в Суперкубке вышел Кепа, а через пару дней в кубковой встрече команд ворота «сливочных» защищал Лунин.

Сезон подходит к важнейшему этапу, с экспериментами пора завязывать. Частая ротация вратарей приводит к нестабильности в защите «Мадрида» и вселяет неуверенность в самих голкиперов, а значит, команда начинает чаще ошибаться. В последних четырех матчах «сливочные» пропустили 10 голов.

По сведениям Relevo, руководство «королевского клуба» свой голос отдает за Лунина, и на это есть несколько веских причин. Во-первых, украинец трудолюбив и выкладывается на максимум. Например, во вторник он приехал в Вальдебебас, несмотря на то, что у команды был выходной. Во-вторых, Андрей наконец приобрел уверенность, которой ему так не хватало. Руководство также заметило, что украинец улучшил свою игру, особенно передачи.

К этой точке зрения склоняется и Анчелотти, утверждает Relevo. По информации издания, итальянец готов сделать Лунина основным голкипером «Реала» до возвращения Куртуа в строй. Для Кепы это может стать тяжелым ударом, но испанец не собирается сдаваться и будет ждать возможности перевернуть ситуацию в свою пользу, добавляет источник.

Надо сказать, что сообщений о вратарском вопросе «Мадрида» в последнее время было много. Поэтому и к этой информации Relevo стоит относиться с осторожностью. Но с одним можно согласиться точно – Карлетто, действительно, пора определяться, напряженный график может не простить тренеру колебаний.

Будь вы на месте Анчелотти, кого бы назначили первым номером «сливочных»?

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Этот выбор уже давным давно должен был быть сделан, и как мы все видим игры с разным вратарём в воротах в каждой игре приводят только к большому количеству пропущенных голов. Украинец объективно выиграл борьбу у Кепы в честной борьбе, дайте же парню наконец-то уже играть.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий