Руководство «Мадрида» предпочитает Кепе Лунина. А что думает Анчелотти?

«Мадрид» уже несколько месяцев пытается решить вратарский вопрос. После травмы Куртуа «сливочные» арендовали Кепу, который усадил на лавку Лунина. Но когда испанец сам отправился в лазарет, его место в воротах занял украинец.

Внезапно Андрей своим выступлением поставил перед руководством непростой вопрос – кто должен быть первым номером команды Анчелотти?

Тренер прибег к ротации. Так, например, на игру с «Атлетико» в Суперкубке вышел Кепа, а через пару дней в кубковой встрече команд ворота «сливочных» защищал Лунин.

Сезон подходит к важнейшему этапу, с экспериментами пора завязывать. Частая ротация вратарей приводит к нестабильности в защите «Мадрида» и вселяет неуверенность в самих голкиперов, а значит, команда начинает чаще ошибаться. В последних четырех матчах «сливочные» пропустили 10 голов.

По сведениям Relevo, руководство «королевского клуба» свой голос отдает за Лунина, и на это есть несколько веских причин. Во-первых, украинец трудолюбив и выкладывается на максимум. Например, во вторник он приехал в Вальдебебас, несмотря на то, что у команды был выходной. Во-вторых, Андрей наконец приобрел уверенность, которой ему так не хватало. Руководство также заметило, что украинец улучшил свою игру, особенно передачи.

К этой точке зрения склоняется и Анчелотти, утверждает Relevo. По информации издания, итальянец готов сделать Лунина основным голкипером «Реала» до возвращения Куртуа в строй. Для Кепы это может стать тяжелым ударом, но испанец не собирается сдаваться и будет ждать возможности перевернуть ситуацию в свою пользу, добавляет источник.

Надо сказать, что сообщений о вратарском вопросе «Мадрида» в последнее время было много. Поэтому и к этой информации Relevo стоит относиться с осторожностью. Но с одним можно согласиться точно – Карлетто, действительно, пора определяться, напряженный график может не простить тренеру колебаний.

Будь вы на месте Анчелотти, кого бы назначили первым номером «сливочных»?