❗ «Реал Мадрид» хочет подписать защитника «Жироны» Яна Коуто

«Реал Мадрид» впечатлен игрой защитника «Жироны» Ян Коуто.

Marca пишет, что «сливочные» рассматривают возможность подписания игрока будущим летом, видя в нем замену Даниэлю Карвахалю.

Однако в потенциальном трансфере есть серьезная проблема - права на футболиста принадлежат не «Жироне», а «Манчестер Сити».

Футболист оценивается примерно в 12 миллионов евро, но пока неизвестно, готов ли «Сити» продать игрока на постоянной основе.

Напомним, что Коуто сыграл 19 матчей за «Жирону» в текущем сезоне Ла Лиги, забив один гол и отдав пять результативных передач.