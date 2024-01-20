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❗ «Реал Мадрид» хочет подписать защитника «Жироны» Яна Коуто

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«Реал Мадрид» впечатлен игрой защитника «Жироны» Ян Коуто.

Marca пишет, что «сливочные» рассматривают возможность подписания игрока будущим летом, видя в нем замену Даниэлю Карвахалю.

Однако в потенциальном трансфере есть серьезная проблема - права на футболиста принадлежат не «Жироне», а «Манчестер Сити».

Футболист оценивается примерно в 12 миллионов евро, но пока неизвестно, готов ли «Сити» продать игрока на постоянной основе.

Напомним, что Коуто сыграл 19 матчей за «Жирону» в текущем сезоне Ла Лиги, забив один гол и отдав пять результативных передач.

6 комментариев
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Ответ Артём Поддубный
футболист то откровенно неплохой, но я не слышал чтобы Дани Карвахаль отправлялся на пенсию. и тем более что Васкес с новой схемой прекрасно смотрится на правом фланге. лучше бы Реал про центр обороны подумал.
У Васкеса летом заканчивается контракт, плюс им с Карвахалем уже по 32 года. Поэтому, решение вполне логичное
+2
0
+2
футболист то откровенно неплохой, но я не слышал чтобы Дани Карвахаль отправлялся на пенсию. и тем более что Васкес с новой схемой прекрасно смотрится на правом фланге. лучше бы Реал про центр обороны подумал.
+2
-1
+1
навряд ли ман.сити продаст защитника у них там уокер старый. не пойму почему Реал не обращает внимания на фримпонга🤔
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Ответ Артём Поддубный
футболист то откровенно неплохой, но я не слышал чтобы Дани Карвахаль отправлялся на пенсию. и тем более что Васкес с новой схемой прекрасно смотрится на правом фланге. лучше бы Реал про центр обороны подумал.
Дани будущий капитан )
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Ответ 3fz64j5nvq
Дани будущий капитан )
Скорее нынешний, Начо выходит потому что у 2 основных цз кресты.
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Ответ Адилет Асанкожоев
У Васкеса летом заканчивается контракт, плюс им с Карвахалем уже по 32 года. Поэтому, решение вполне логичное
Васкес думаю продлится ещё. Рано или поздно все равно придется купить ПЗ
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