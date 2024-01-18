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С Лукасом Васкесом. Заявка «Мадрида» на матч с «Альмерией»

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Футболисты «Мадрида» продолжают восстанавливаться и возвращаться в распоряжение Карло Анчелотти. Так, Лукас Васкес восстановился после мышечной травмы и сможет сыграть в завтрашнем матче Ла Лиги с «Альмерией» на «Сантьяго Бернабеу».  

Камавинга и Родриго, получившие ушибы в матче 1\8 финала Кубка Короля, провели тренировку в общей группе и попали в заявку.

Вот как выглядит заявка Карло Анчелотти на завтрашний матч:

4 комментария
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основной состав явно устал ещё перед игрой с атлетикой, можно сделать некоторые ротацию;

кепа

Васкес Рюдигер начо Гарсия

Вальверде тчуамени модрич

арда хоселу браим
+2
0
+2
выпускайте молодежь.
+2
0
+2
Ответ Mustang Shelby
основной состав явно устал ещё перед игрой с атлетикой, можно сделать некоторые ротацию; кепа Васкес Рюдигер начо Гарсия Вальверде тчуамени модрич арда хоселу браим
Только вместо Вальверде камавингу поставил а так согласен
+2
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+2
Ответ игрочишка всея руси
Только вместо Вальверде камавингу поставил а так согласен
камавингву пожалей, он ушиб ноги получил
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