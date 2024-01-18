С Лукасом Васкесом. Заявка «Мадрида» на матч с «Альмерией»

Футболисты «Мадрида» продолжают восстанавливаться и возвращаться в распоряжение Карло Анчелотти. Так, Лукас Васкес восстановился после мышечной травмы и сможет сыграть в завтрашнем матче Ла Лиги с «Альмерией» на «Сантьяго Бернабеу».

Камавинга и Родриго, получившие ушибы в матче 1\8 финала Кубка Короля, провели тренировку в общей группе и попали в заявку.

Вот как выглядит заявка Карло Анчелотти на завтрашний матч: