10 самых титулованных игроков в истории «Реала». Двое могут стать лучшими уже в этом сезоне

Лука Модрич и Начо Фернандес как никогда близки к тому, чтобы стать самыми титулованными игроками в истории «Реала».

После победы над «Барселоной» в Суперкубке Испании у испанца и хорвата стало по 24 трофея в белой футболке, и они вплотную приблизились к лидерам – Марсело и Кариму Бензема.

Вот как выглядит текущая десятка лучших:

1. Марсело Виера x 25

2. Карим Бензема x 25

3. Лука Модрич x 24

4. Начо x 24

5. Дани Карвахаль x 23

6. Пако Хенто x 23

7. Серхио Рамос x 22

8. Маноло Санчис x 22

9. Тони Кроос x 21

10. Икер Касильяс x 19

Учитывая, что «Реал» все еще претендуют на Ла Лигу, Кубок Испании и Лигу чемпионов, Начо и Лука могут переписать историю клуба уже к концу этого сезона.