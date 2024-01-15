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10 самых титулованных игроков в истории «Реала». Двое могут стать лучшими уже в этом сезоне

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Лука Модрич и Начо Фернандес как никогда близки к тому, чтобы стать самыми титулованными игроками в истории «Реала».

После победы над «Барселоной» в Суперкубке Испании у испанца и хорвата стало по 24 трофея в белой футболке, и они вплотную приблизились к лидерам – Марсело и Кариму Бензема.

Вот как выглядит текущая десятка лучших:

1. Марсело Виера x 25

2. Карим Бензема x 25

3. Лука Модрич x 24

4. Начо x 24

5. Дани Карвахаль x 23

6. Пако Хенто x 23

7. Серхио Рамос x 22

8. Маноло Санчис x 22

9. Тони Кроос x 21

10. Икер Касильяс x 19

Учитывая, что «Реал» все еще претендуют на Ла Лигу, Кубок Испании и Лигу чемпионов, Начо и Лука могут переписать историю клуба уже к концу этого сезона.

2 комментария
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Будем надеяться, что они не только сравняются, но и обгонят уже в этом сезоне Марсело и Бензема. Все для этого у них есть. Что и говорить, Камавинга, который выступает за Мадрид третий сезон уже имеет 7 титулов, а ему только 21 год.
+8
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+8
Надеюсь Карвахаль станет самым титулованным в следующем сезоне, еще в роли капитана, учитывая что он воспитанник просто каеф!
+3
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+3
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