10 самых титулованных игроков в истории «Реала». Двое могут стать лучшими уже в этом сезоне
Лука Модрич и Начо Фернандес как никогда близки к тому, чтобы стать самыми титулованными игроками в истории «Реала».
После победы над «Барселоной» в Суперкубке Испании у испанца и хорвата стало по 24 трофея в белой футболке, и они вплотную приблизились к лидерам – Марсело и Кариму Бензема.
Вот как выглядит текущая десятка лучших:
1. Марсело Виера x 25
2. Карим Бензема x 25
3. Лука Модрич x 24
4. Начо x 24
5. Дани Карвахаль x 23
6. Пако Хенто x 23
7. Серхио Рамос x 22
8. Маноло Санчис x 22
9. Тони Кроос x 21
10. Икер Касильяс x 19
Учитывая, что «Реал» все еще претендуют на Ла Лигу, Кубок Испании и Лигу чемпионов, Начо и Лука могут переписать историю клуба уже к концу этого сезона.