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Анчелотти назвал лучшего в мире крайнего защитника. Но есть несколько нюансов

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Перед завтрашним финалом Суперкубка Испании главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти провел традиционную пресс-конференцию. Один из ответов на вопрос слегка озадачил болельщиков клуба.

«Когда он здоров, Ферлан Менди − лучший крайний защитник в мире, − заявил тренер. − С точки зрения защиты. В атаке он может стать лучше».

Это неожиданный ответ от Карлетто, учитывая, насколько хорош Дани Карвахаль в этом сезоне. Испанец был великолепен в победном полуфинале Суперкубка над «Атлетико» (5:3), в котором он забил и отдал голевую передачу.

Менди также был очень хорош с тех пор, как перешел в клуб. Француз также забил гол в полуфинале и, как ожидается, начнет финал в старте.

Однако из-за травм французу не удается поддерживать постоянный ритм игры, и он то и дело получает травмы. На месте левого защитника в «королевском клубе» есть выбор − кроме Менди там может сыграть Фран Гарсия. Однако для Анчелотти выбор очевиден.

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