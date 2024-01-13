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Анчелотти сделает только одно изменение в составе перед финалом с «Барсой». Кепа получит еще один шанс, а Диас так же начнет со скамейки

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В воскресенье «Реал Мадрид» встретится с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании.

По сравнению с полуфинальным поединком с «Атлетико» Карло Анчелотти, как ожидается, внесет лишь одну изменение в стартовый состав. Как сообщает испанский журналист Мигель Анхель Диас, итальянский босс планирует выпустить в старте Тони Крооса вместо Луки Модрича.

В остальном изменений не будет.

Несмотря на ошибки в полуфинале, в воротах будет играть Кепа Аррисабалага. Линия обороны будет состоять из Дани Карвахаля, Антонио Рюдигера, Начо и Ферлада Менди. Феде Вальверде, Орельен Тчуамени, Тони Кроос и Джуд Беллингем составят полузащиту, а Родриго и Винисиус возглавят атаку.

Один из главных героев мадридского дерби, Браим Диас, скорее всего, начнет со скамейки.

6 комментариев
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Ответ Mif RM
Диаса бы в старте вместо кого-то из бразильцев…
Я конечно не эксперт, но мне кажется он со скамейки гораздо полезнее выглядит, выходя на наевшихся защитников.
+9
0
+9
Камавингу вместо Менди
+4
0
+4
Диаса бы в старте вместо кого-то из бразильцев…
+2
-1
+1
Главное чтобы Карло не тянул с заменой и как можно раньше выпустил Диаса вместо кого-то из бразильцев. Винисиус еще далек от своей оптимальной формы, но Карло держит на поле его до последнего.
+1
0
+1
Родриго надо на скамейку ,не дорос он еще.он не плох ,но у Диаса думаю опыта по больше будет.
0
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