Анчелотти сделает только одно изменение в составе перед финалом с «Барсой». Кепа получит еще один шанс, а Диас так же начнет со скамейки

В воскресенье «Реал Мадрид» встретится с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании.

По сравнению с полуфинальным поединком с «Атлетико» Карло Анчелотти, как ожидается, внесет лишь одну изменение в стартовый состав. Как сообщает испанский журналист Мигель Анхель Диас, итальянский босс планирует выпустить в старте Тони Крооса вместо Луки Модрича.

В остальном изменений не будет.

Несмотря на ошибки в полуфинале, в воротах будет играть Кепа Аррисабалага. Линия обороны будет состоять из Дани Карвахаля, Антонио Рюдигера, Начо и Ферлада Менди. Феде Вальверде, Орельен Тчуамени, Тони Кроос и Джуд Беллингем составят полузащиту, а Родриго и Винисиус возглавят атаку.

Один из главных героев мадридского дерби, Браим Диас, скорее всего, начнет со скамейки.