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Перес пообещал «Мадриду» солидный бонус. Для этого всего-то нужно победить в финале «Барселону»

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Зарядил парней на Суперкубок.

«Реал Мадрид» и «Барселона» обеспечили себе места в финале Суперкубка Испании, который пройдет в Саудовской Аравии. «Сливочные» не без проблем разобрались с «Атлетико» (5:3), а «блауграна» − с «Осасуной» (2:0).

Если команда Карло Анчелотти одержит победу и привезет титул, то Флорентино Перес озолотит всю команду приличным бонусом.

Как сообщает Defensa Central со ссылкой на Football Espana, Перес договорился с ветеранами клуба о том, что в случае победы команда получит бонус в размере 150 тысяч евро, что в общей сложности составит 4 млн евро. Согласно источнику, эти деньги разделят все члены команды и тренерский штаб.

«Мадрид» уже может похвастаться победой над «Барселоной» в этом сезоне. Благодаря дублю Джуда Беллингема «королевский клуб» обыграл каталонцев со счетом 2:1.

2 комментария
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150 тысяч евро на нос - как раз хватит каждому устроить у себя дома праздничный ужин в честь победы (кто поскромнее, конечно, поскромнее отужинает, но звезды ...)))
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Хорошая мотивация: 14,5 млн рублей 😁
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