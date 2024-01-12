Перес пообещал «Мадриду» солидный бонус. Для этого всего-то нужно победить в финале «Барселону»

Зарядил парней на Суперкубок.

«Реал Мадрид» и «Барселона» обеспечили себе места в финале Суперкубка Испании, который пройдет в Саудовской Аравии. «Сливочные» не без проблем разобрались с «Атлетико» (5:3), а «блауграна» − с «Осасуной» (2:0).

Если команда Карло Анчелотти одержит победу и привезет титул, то Флорентино Перес озолотит всю команду приличным бонусом.

Как сообщает Defensa Central со ссылкой на Football Espana, Перес договорился с ветеранами клуба о том, что в случае победы команда получит бонус в размере 150 тысяч евро, что в общей сложности составит 4 млн евро. Согласно источнику, эти деньги разделят все члены команды и тренерский штаб.

«Мадрид» уже может похвастаться победой над «Барселоной» в этом сезоне. Благодаря дублю Джуда Беллингема «королевский клуб» обыграл каталонцев со счетом 2:1.