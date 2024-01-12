«Мадрид» удовлетворен игрой Кепы. Есть две причины, по которым у испанца нет будущего в клубе

Не связано с тем, что происходит на поле.

Игра Кепы Аррисабалаги за «Мадрид» разделила болельщиков на два лагеря: одни довольны тем, как он заменяет травмированного Куртуа, другие же указывают на нередкие ошибки испанца.

Как сообщает Marca, руководство «Мадрида» вполне удовлетворено тем, как испанец проявил себя в клубе.

Тем не менее, маловероятно, что этим летом «королевский клуб» выкупит его у «Челси». Это связано с высокими требованиями голкипера по зарплате, а также с необходимостью заплатить приличную сумму лондонской команде.

Годовая зарплата испанского вратаря составляет более 9 ммлн евро, и «Реал Мадрид» не хочет продолжать платить такую сумму за запасного голкипера. После восстановления от травмы Тибо Куртуа продолжит быть первым номером, а Кепа станет вторым.

В планах «Мадрида» оставить бельгийца в следующем сезоне основным вратарем, а его дублером будет украинец Андрей Лунин.