Говорит Мадрид
Блог

«Мадрид» удовлетворен игрой Кепы. Есть две причины, по которым у испанца нет будущего в клубе

Клубы Клубы
Кепа Аррисабалага Кепа Аррисабалага
Реал Мадрид Реал Мадрид
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Челси Челси
Ла Лига Ла Лига
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Футбол Футбол

Не связано с тем, что происходит на поле.

Игра Кепы Аррисабалаги за «Мадрид» разделила болельщиков на два лагеря: одни довольны тем, как он заменяет травмированного Куртуа, другие же указывают на нередкие ошибки испанца.

Как сообщает Marca, руководство «Мадрида» вполне удовлетворено тем, как испанец проявил себя в клубе.

Тем не менее, маловероятно, что этим летом «королевский клуб» выкупит его у «Челси». Это связано с высокими требованиями голкипера по зарплате, а также с необходимостью заплатить приличную сумму лондонской команде.

Годовая зарплата испанского вратаря составляет более 9 ммлн евро, и «Реал Мадрид» не хочет продолжать платить такую сумму за запасного голкипера. После восстановления от травмы Тибо Куртуа продолжит быть первым номером, а Кепа станет вторым.

В планах «Мадрида» оставить бельгийца в следующем сезоне основным вратарем, а его дублером будет украинец Андрей Лунин.

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Есть Лунин. Который свой. ЗП норма. Играет хорошо. Которому нужна игровая практика. Надеюсь между ними будет распределение времени.
+3
-1
+2
Логическая ошибка в названии
0
0
0
Ответ Байгазы Козтимесин
Есть Лунин. Который свой. ЗП норма. Играет хорошо. Которому нужна игровая практика. Надеюсь между ними будет распределение времени.
Лунину надо уходить в другой клуб,в реале ему делать нечего.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий