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Арда Гюлер назвал в «Реале» человека, вселяющего в него уверенность

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«Я был травмирован 5-6 месяцев. Я восстановился, и тренер сразу же включил меня в состав и позволил мне играть», — заявил журналистам Арда Гюлер после полуфинала Суперкубка Испании.

«Он постоянно демонстрирует свое доверие ко мне. Надеюсь, если я продолжу в том же духе, все наладится», — добавил юноша.

Карло Анчелотти часто хорошо отзывался о Гюлере с тех пор, как он перешёл в «Реал Мадрид» в июле из «Фернабахче».

В матче против «Атлетико» Анчелотти выпустил Гюлера вместо Феде Вальверде на последние 8 минут игры. Для парня эта игра стала второй в цветах «Реала».

3 комментария
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Арда на редкость внешне похож на 18 летнего парня, в последнее время юные спортсмены похожи на 30+ летних мужиков
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Он вышел очень кстати, сразу после выхода забили гол! Талисман удачи!
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Шустрый пацан, не должен разочаровать✊🏽
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