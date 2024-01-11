Арда Гюлер назвал в «Реале» человека, вселяющего в него уверенность

«Я был травмирован 5-6 месяцев. Я восстановился, и тренер сразу же включил меня в состав и позволил мне играть», — заявил журналистам Арда Гюлер после полуфинала Суперкубка Испании.

«Он постоянно демонстрирует свое доверие ко мне. Надеюсь, если я продолжу в том же духе, все наладится», — добавил юноша.

Карло Анчелотти часто хорошо отзывался о Гюлере с тех пор, как он перешёл в «Реал Мадрид» в июле из «Фернабахче».

В матче против «Атлетико» Анчелотти выпустил Гюлера вместо Феде Вальверде на последние 8 минут игры. Для парня эта игра стала второй в цветах «Реала».