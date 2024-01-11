Икер Касильяс перестал постить ерунду в твиттер и кайфует без футбола: посетил один из самых известных виноградников Испании

Попил вина с видом.

В 37 лет легенда «Реала» пережил инфаркт и вскоре закончил с футболом. Заскучав, вратарь открыл для себя соцсети - и очень зря.

В 2022 году одним прекрасным днем он написал в твиттере: «Надеюсь, вы уважаете меня. Я гей. Всем счастливого воскресенья». Это стало главной новостью во всех соцсетях, а уж когда тему поддержал Карлес Пуйоль🤦🏼‍♂️

Икер еще несколько раз опубликовал весьма сомнительного содержания твиты и подуспокоился. Сейчас Икер - один из основателей платформы SportBoost, которая помогает развиваться технологичным стартапам в области спорта.

Важнейший проект – медицинская компания Idoven. Она занимается разработкой программы, которая упрощает работу над расшифровкой кардиограмм с помощью искусственного интеллекта.

Касильяс регулярно выкладывает видео с тренировок и путешествий - на этот раз вратарь посетил один из известнейших испанских виноградников Испании.