«Я должен это сказать». Тчуамени обсуждал с игроками «Мадрида» одно действие Рэшфорда

Хавбека «Мадрида» Орельена Тчуамени спросили, кто первым использовал известное празднование − он или Маркус Рэшфорд.

«Конечно, я! Я должен это сказать. Маркус, и ты это знаешь. Забавно, что я как-то говорил в раздевалке «Мадрида»: «Черт возьми, этот парень забивает слишком много». Поэтому, когда он это делает, каждый раз празднует, и люди могут подумать, что это его празднование».

«Должен отдать ему должное, потому что он хотя бы забивает. Мне сложнее это делать. Мы можем разделить празднование».

Может, Тчуамени и начал праздновать первым, но Рэшфорд сделал его популярным, забив много голов в прошлом сезоне. В этом году англичанин сильно сдал, отправив в ворота только три мяча. Орельен Тчуамени за два года в «Мадриде» забил один мяч, но это не является его прямой обязанностью.