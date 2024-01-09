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Каким будет стартовый состав «Мадрида», если Мбаппе перейдет на «Бернабеу»? Смотрим варианты

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Этим летом Килиан Мбаппе собирается присоединиться к «Реалу». По данным Foot Mercato, на прошлой неделе француз наконец достиг соглашения со «сливочными».

Конечно, Мбаппе сразу попадет в стартовый состав команды Карло Анчелотти, когда прибудет на «Сантьяго Бернабеу».

Чемпион мира регулярно играет на левом фланге за свою сборную, но, скорее всего, он перейдет в центр атаки «Реала», чтобы осталось место для Винисиуса и Родриго.

Беллингем, перешедший прошлым летом в «Мадрид» за 115 миллионов фунтов, намерен сохранить свое место в полузащите. Игрок сборной Англии в настоящее время лидирует в гонке за лучших бомбардиров Ла Лиги, забив 13 голов в 17 играх.

Тандем Мбаппе с Беллингемом вселит страх в любую оборону Европы.

Вот как может выглядеть стартовый состав команды Карло Анчелотти в следующем сезоне:

Тони Кроос и Лука Модрич еще не подписали новые контракты с «Реалом», если они уйдут, то Анчелотти нужно будет укрепить полузащиту.

Ранее «Реал Мадрид» выражал заинтересованность в подписании Бруно Гимараэс из «Ньюкасла», на которого также претендует «ПСЖ».

Гимараэс может стать идеальной заменой Кроосу или Модричу в полузащите. Федерико Вальверде также будет в «основе».

4 комментария
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Бредни сумасшедшего
+8
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+8
Тройка полузащитников если беллингема не считать который под нападающими .тчуамени Вальверде камавинга.но это все условно по ходу сезона бывают случаи как травмы дисквалификации ,как в этом сезоне например .все думали что кросс модрич будут меньше играть однако они и играют чаще всех в основе .поэтому это все относительно
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Круто ! Милитао и Камавинга лавочники, зато братик из Ньюкасла в основе
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Ответ shark308
Бредни сумасшедшего
Автор Катерина Погорельцева, этим всё сказано
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