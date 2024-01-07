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Marca поставила Себальосу 4,5 балла из 10 за матч с «Арандиной». Недовольный Дани ответил газете 😡

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Дани Себальос Дани Себальос
Футбол Футбол

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос стал худшим игроком команды в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Арандины». По-крайней мере, так считает газета Marca.

Больше всего футболист запомнился нежеланием делиться штрафным ударом с новичком клуба Ардой Гюлером. 

В послематчевом отчете Marca оценила игру 24-летнего футболиста в 4,5 балла из 10 возможных, что стало самой низкой оценкой во всей команде.

Дани ретвитнул статью, подписав: «Наденьте очки 🤓».

Фанаты посмеялись над реакцией футболиста.

💭 «Ты был лучшим! Лучшим из игроков «Арандины».

💭 «Себальосу пора в «Галатасарай».

💭 «Вы играли против «Арандины» - команды четвертого дивизиона, а не против серьезного клуба, и даже здесь ты умудрился облажаться».

4 комментария
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Дани прав, наденьте очки) По крайней мере, авторы блога, считающие, что Себальосу всё ещё 24)
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Ого ! Он не только играет как старый хромой конь .
Он ещё и невероятно глуп, не понимающий почему это так редко происходит !
Надо иметь вызженные мозги, чтобы не согласятся что Себальос был худшим на поле , а вступить в перепалку с газетой это апогей интеллектуальности.
Думаю Реалу надо с ним попрощаться.
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Отсутствие себальоса в любой команде никто не заметит!
поссчитайте его кпд за все его время!НОЛЬ!НУЛЕВОЙ!Он и начо в реале так себе персон.
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