Как Роналду начинал в «Реале»? Не сразу влюбил в себя фанатов, но к концу сезона все доказал

29 августа 2009 года: Криштиану Роналду дебютирует за мадридский «Реал» в матче против «Депортиво». «Мадрид» побеждает со счетом 3:2, Криштиану забивает второй мяч в ворота хозяев и делает первый шаг к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром «Реала» в истории.

Звучит здорово, не правда ли? Удивительно, но в тот день многие остались недовольны новым подписанием Флорентино Переса.

Вот что писало испанское издание Marca о выступлении Криштиану: «CR9 забил первый официальный мяч за «Мадрид», но это был не его вечер. Он старался изо всех сил, но так и не смог запомниться».

Болельщики тоже не были впечатлены. Для многих Рауль стал игроком матча: ветеран забил первый гол, а затем реализовал пенальти.

elmejoresel7 (via Marca): «Роналду обошелся нам в 94 миллиона, но тот, кто решил матч в субботу, снова был «старым» и «бесполезным» Раулем».

Действительно ли дебют Роналду был так плох, как утверждали испанские СМИ и болельщики Простым ответом будет «нет». Например, Whoscored оценил Криштиану выше всех игроков «Реала» в той игре (8,8). Рауль получил оценку 8,0.

За год до прихода Роналду Рауль и Икер Касильяс получили «пожизненные контракты»: их соглашения будут продлеваться ежегодно, если они сыграют по 30 матчей в сезоне. Главный тренер Мануэль Пеллегрини даже назвал Рауля «титуларисимо» – однозначно основным игроком.

Однако когда атака «Реала» усилилась Роналду за 94 млн евро и Каримом Бензема за 35 млн евро, место Рауля в старте оказалось под угрозой. Неудивительно, что первый сезон Криштиану на «Бернабеу» стал последним для Рауля: вечный капитан провел всего 13 матчей.

Вскоре Криштиану доказал болельщикам «Реала» состоятельность. В сентябре 2009 года португалец провел шесть матчей, в которых отметился восемью голами и одной результативной передачей. Для Рауля тот же месяц оказался не столь плодотворным: испанец провел столько же матчей, но отметился лишь одним голом и одной передачей – оба в матче Лиги чемпионов против «Цюриха».

В итоге Криштиану завершил дебютный сезон с 33 голами и 10 результативными передачами.