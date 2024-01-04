«Арандина» выслала «Реалу» список футболок, которые хотят получить игроки. Один из футболистов мадридцев — явный фаворит команды 4-й лиги

Не упускать же такой шанс.

6 января «Арандина» из четвертой лиги Испании удостоится чести сыграть с «Реалом». Кубковые матчи — единственная возможность для маленьких клубов встретиться с настоящими грандами. И игроки «Арандины» не могли сдержать своей радости, когда жребий свел их с самим «Мадридом».

В таких матчах ритуал обмена футболками обретает еще большую значимость, так что футболисты клуба третьего дивизиона решили подготовиться к этому моменту заранее.

Marca сообщила, что общение между клубами после жеребьевки было очень положительным, так что игроки подготовили список, кому чью майку хотелось бы заполучить больше всего, и отправили его в «Реал».

Издание даже получило доступ к этому документу, и, как оказалось, среди игроков «Арандины» самым большим спросом пользуется футболка Луки Модрича. Ее попросили аж 9 представителей команды. Вот как выглядит список целиком:

Идея такого основательного подхода, видимо, принадлежит капитану «Арандины». Хорхе Гонсалес сказал Marca:

«В раздевалке я предложил постараться получить как можно больше футболок, потому что в конце концов все захотят одно и то же. Я думаю, что красота этого матча в том, что у нас это навсегда останется в памяти. Если «Мадрид» может предоставить нам больше футболок, то мы только рады».