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Арда Гюлер завершил полноценную тренировку. У него есть шансы на дебют в матче с «Мальоркой»?

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Арда Гюлер принял участие в первой тренировке «Реала» после рождественских каникул.

Нападающий не появлялся на тренировках команды «Реала» с сентября. Ему также пришлось перенести операцию, чтобы исправить повторяющуюся проблему с подколенными сухожилиями.

По данным Marca, шансы Гюлера сыграть на «Сантьяго Бернабеу» в среду, 3 января 2024 года, когда «Реал» встретится с «Мальоркой», остаются довольно небольшими.

Юноша не будет срочно возвращаться, чтобы не усугубить свои проблемы из-за травмы. Таким образом, он вряд ли попадет в состав.

Однако хорошая новость заключается в том, что 18-летний футболист наконец-то тренируется, а это значит, что он, скорее всего, поедет с «Реалом» в Саудовскую Аравию на полуфинал Суперкубка.

 

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