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«Реал» не обсуждал с Вараном возможность возвращения в январе (L'Equipe)

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По информации L'Equipe, «Реал Мадрид» не выходил на прямой контакт с Рафаэлем Вараном по поводу возможного январского трансфера.

Лидеры Ла Лиги рассматривают возможность трансфера, надеясь закрыть брешь в обороне, которая образовалась из-за травм нескольких игроков основного состава.

Вариант с возвращением Варана кажется оптимальным для руководства мадридцев, особенно на фоне его сложного положения в «Манчестер Юнайтед».

Французская газета L'Equipe пишет, что несмотря на отсутствие подтвержденного интереса «Мадрида», нет сомнений, что игрок рассмотрит вариант с возвращением в «Реал».

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