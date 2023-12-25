«Реал» не обсуждал с Вараном возможность возвращения в январе (L'Equipe)

По информации L'Equipe, «Реал Мадрид» не выходил на прямой контакт с Рафаэлем Вараном по поводу возможного январского трансфера.

Лидеры Ла Лиги рассматривают возможность трансфера, надеясь закрыть брешь в обороне, которая образовалась из-за травм нескольких игроков основного состава.

Вариант с возвращением Варана кажется оптимальным для руководства мадридцев, особенно на фоне его сложного положения в «Манчестер Юнайтед».

Французская газета L'Equipe пишет, что несмотря на отсутствие подтвержденного интереса «Мадрида», нет сомнений, что игрок рассмотрит вариант с возвращением в «Реал».