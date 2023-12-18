Они сразу знали, что дело плохо. Первая реакция игроков «Реала», когда Алаба рухнул на поле

В воскресенье «Реал» понес еще одну серьезную потерю — Давид Алаба порвал кресты в матче против «Вильярреала». Он стал уже третьим игроком мадридцев, которого настигла эта тяжелейшая травма: до него с тем же диагнозом выбыли Тибо Куртуа и Эдер Милитао.

Австрийский защитник получил повреждение практически на ровном месте. Он прессинговал Жерара Морено и, неудачно поставив ногу, почувствовал боль и рухнул на поле. Подняться сам Алаба не смог, и к нему сразу подбежали другие игроки «Мадрида». Когда Давид указал на свое колено, его товарищи по команде отреагировали красноречиво.

Лука Модрич и Родриго, очевидно, сразу поняли, что травма очень серьезная.

Теперь Алаба пропустит весь сезон и скорее всего не попадает на Евро-2024. Однако остается надеяться, что он хорошо восстановится и сможет набрать свою прежнюю форму.