Анчелотти решил сменить главного пенальтиста «Мадрида». Родриго и Модрич его не устраивают

Кажется у кого-то будет еще больше голов.

По данным Diario AS, Карло Анчелотти думает о том, чтобы сделать Джуда Беллингема новым главным пенальтистом команды.

В первом тайме матча Лиги чемпионов против берлинского «Униона» Лука Модрич не забил свою попытку, а соперник открыл счет спустя несколько минут.

В начале сезона Родриго промахнулся с пенальти в игре с «Сельтой», а Карлетто тогда хотел, чтобы к точке шел Модрич. В матче с «Осасуной» не забил уже Хоселу.

Теперь технический персонал решил доверить эту обязанность Беллингему, учитывая его зрелость и впечатляющую форму в этом сезоне.

Самым результативным игроком «Реала» по пенальти в последние годы был Серхио Рамос, который забил 22 из 23 одиннадцатиметровых − реализация 95 %. Даже у Криштиану Роналду этот показатель составляет всего 85%.