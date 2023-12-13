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Анчелотти решил сменить главного пенальтиста «Мадрида». Родриго и Модрич его не устраивают

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Кажется у кого-то будет еще больше голов.

По данным Diario AS, Карло Анчелотти думает о том, чтобы сделать Джуда Беллингема новым главным пенальтистом команды.

В первом тайме матча Лиги чемпионов против берлинского «Униона» Лука Модрич не забил свою попытку, а соперник открыл счет спустя несколько минут.

В начале сезона Родриго промахнулся с пенальти в игре с «Сельтой», а Карлетто тогда хотел, чтобы к точке шел Модрич. В матче с «Осасуной» не забил уже Хоселу.

Теперь технический персонал решил доверить эту обязанность Беллингему, учитывая его зрелость и впечатляющую форму в этом сезоне.

Самым результативным игроком «Реала» по пенальти в последние годы был Серхио Рамос, который забил 22 из 23 одиннадцатиметровых − реализация 95 %. Даже у Криштиану Роналду этот показатель составляет всего 85%.

3 комментария
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Вообще, бить должны игроки хладнокровные. Как Кроос. Но я бы Вальверде попробовал еще. С его пушкой вратари и прыгнуть побоятся!))
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Хорошее решение)
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хорошо за сборную Дани пробил,паненкой,спокойно и уверенно решающий удар. почему не он?
и к стати анчелоти только в матче увидил как они бьют? на тренировках это тоже не отробатывают?)))
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